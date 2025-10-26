Haberler

İsrail Askerleri El Halil'de Filistinli Genç İle Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Ez-Zahiriyye kasabasında bir Filistinli genci öldürdüğü açıklandı. 20 yaşındaki Muhammed Bessam Teyahe Şuur'un hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinli bir genci öldürdüğü belirtildi.

İsrail güçleri, El Halil'in güneyindeki Ez-Zahiriyye kasabası yakınlarında bulunan Metar geçiş noktasında, bir Filistinliye ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Muhammed Bessam Teyahe Şuur isimli 20 yaşındaki gencin, saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail askerleri daha önce El-Bire'de 4, Cenin'de de 2 Filistinliyi yaralamıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
