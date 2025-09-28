İsrail Askerleri Doğu Kudüs'te Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliye ateş açarak yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde Ayrım Duvarı yakınında İsrail askerlerinin ateş açtığı 33 yaşındaki Filistinli gencin uyluğundan yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ifade edildi.

Açıklamada olayın nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Gazze'ye yönelik soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1046 Filistinli hayatını kaybetti, 7 binden fazlası ise yaralandı.