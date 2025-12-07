Haberler

İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'teki "Ayrım Duvarı" yakınında darbettiği Filistinli hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinliyi darbetti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Son günlerde bölgede artan saldırılarla birlikte, Filistinli işçilerin İsrail'e geçişleri de engelleniyor.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım Duvarı" (Utanç Duvarı) yakınında darbettiği bir Filistinli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri, Ayrım Duvarı'nda Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Ram beldesinde Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan bir Filistinliyi darbetti.

Yaralanan Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Filistin Kızılayı dün de aynı bölgede İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 4 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor.

Tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışan Filistinliler ise İsrail'in bu tür saldırılarına maruz kalıyor.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023-28 Ekim 2025 tarihlerinde 44 Filistinli işçi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti, binlerce Filistinli işçi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
