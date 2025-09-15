İsrail Askerleri, Doğu Kudüs'te Filistinli İşçiyi Vurarak Öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ram beldesinde Ayrım Duvarı yakınlarında Filistinli bir işçiyi ateş açarak öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ram beldesindeki Ayrım Duvarı yakınlarında Filistinli bir işçi İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise ekiplerin "Ayrım Duvarı'nı aştıktan sonra vurularak öldürülen bir Filistinlinin naaşını teslim aldığı" ifade edildi.

Kudüs'ün banliyösünden olan söz konusu Filistinlinin naaaşının Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledildiği aktarıldı.

İsrail ordusundan ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.