İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri İseviyye Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskın sırasında çok sayıda eve giren İsrail askerleri, 10 Filistinliyi gözaltına aldı, bazı evlerde ise eşyalara zarar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1139 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.