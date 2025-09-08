İsrail Askerleri Cenin Mülteci Kampı'nda 14 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdü, 2 kişiyi ise yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Bekir, İsrail askerlerinin 2 Filistinliyi de karnından vurarak yaraladığını ve durumlarının kritik olduğunu aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden çocuğun 14 yaşındaki İslam Abdulaziz Nuh Mecarime olduğunu bildirdi.

Filistin Kızılayı da İsrail askerlerinin kovaladığı 12 yaşındaki kız çocuğu ile karnından yaralanan 22 yaşındaki bir Filistinlinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine giderek eşyalarını almak isteyen bir grup Filistinliyi El-Bişr Mahallesi'nde kuşattığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, alıkoyduğu çok sayıda Filistinliyi kampta kışlaya çevirdiği noktalara götürdüğü aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1019'a çıktı.

Bu sürede, söz konusu saldırılarda yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 19 binden fazla kişi de gözaltına alındı.