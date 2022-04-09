İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail askerleri, Tel Aviv'deki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskında bir Filistinliyi vurarak öldürdü, 13 kişiyi de yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskında Filistinli bir genç İsrail askerleri tarafından başından ve göğsünden vuruldu. Cenin Devlet Hastanesine kaldırılan Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı baskında ayrıca 13 Filistinli yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu, yaralılar arasında 19 yaşında Filistinli bir kızın bulunduğu bildirildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları İsrail askerlerinin Tel Aviv'deki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Raad Hazım'ın ailesinin evini buldozerlerle kuşattığını söyledi.

İsrail askerleri Hazım'ın ailesinden evi terk etmelerini istedi. Ayrıca çok sayıda keskin nişancı İsrail askerinin Cenin Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine konuşlandığı belirtildi. İsrail ordusunun, kamp içinde göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.

Bu arada İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık es-Silmi, yaptığı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli gencin İslami Cihadın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri mensubu olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun baskına ilişkin açıklaması

İsrail ordusu, yazılı açıklamasında, İsrail askerlerinin sınır polis birlikleri ile Cenin Mülteci Kampı'na operasyon düzenlediğini bildirdi.

Operasyon sırasında İsrail askerlerinin mülteci kampındaki silahlı Filistinlilere ateş açtığı kaydedilen açıklamada, Filistinlilerin çatışmada kullandığı bir M16 piyade tüfeğine el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun "terör saldırılarını önlemek için Cenin veya başka noktalarda terörle mücadele operasyonlarına devam edeceği" ifade edildi.

İsrail ordusu sorgu için yaralı bir Filistinliyi hastaneye nakletti

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Cenin'de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli tedavi için helikopterle Hayfa'daki Ramba Hastanesine getirildi ve solunum cihazına bağlandı.

İsrail ordusunun çatışmalarda yaralanan Filistinlileri tedavi için İsrail içindeki hastanelere nakletmediği ancak bu kişileri sorgulamak istediğinde bu yönteme başvurduğu belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Cenin emri

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, dün bir askeri üste yaptığı konuşmada, Tel Aviv ve Beni Barak bölgesindeki olaylarda silahlı saldırganların işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden gelmesi üzerine bu kente odaklanacaklarını söyledi.

Haberde, Kohavi'nin, "Eğer teröristlerle çatışacaksak bunun Cenin'de olmasını tercih ederim." dediği aktarıldı.

Kohavi'nin bu kapsamda İsrail ordusundan, Filistin direniş örgütlerine bağlı silahlı grupların yoğunlukta bulunduğu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin gibi bölgelere taarruz operasyonlarına hazırlanmasını istediği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Filistin yönetimi, ülkenin kuzeyindeki Cenin bölgesindeki silahlı grupları kontrol etmekte zorlanıyor.

İsrail yetkililerinin, Filistin yönetiminden bölgedeki silahlı grupları bastırmasını istediği, ancak Filistin yönetiminin bunu yapamayacağından endişe ettikleri paylaşıldı.

Tel Aviv'deki saldırıda 3 kişi ölmüştü

Başkent Tel Aviv'de perşembe günü düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. İsrail polisi, olayın faili olduğu iddia edilen Filistinli gencin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

İsrail'de son üç hafta içinde 14 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlendi.

İsrail güvenlik birimleri söz konusu saldırıların ardından alarm durumuna geçtiğini açıklamış, işgal altındaki Batı Şeria'ya takviye birlikler yönlendirilmişti.