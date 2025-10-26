İsrail Askerleri Cenin'de 2 Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Kabatiya kasabasına baskın düzenledi ve Filistinlilere ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin ağır şekilde yaralandığı ve Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail askerleri daha önce de El-Bire'ye bağlı El-Emari Mülteci Kampı'nda 1'i ağır olmak üzere 4 Filistinliyi yaralamıştı.