İsrail Askerleri Cenin'de 2 Filistinliyi Yaraladı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinli ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Kabatiya kasabasına baskın düzenledi ve Filistinlilere ateş açtı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin ağır şekilde yaralandığı ve Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.
İsrail askerleri daha önce de El-Bire'ye bağlı El-Emari Mülteci Kampı'nda 1'i ağır olmak üzere 4 Filistinliyi yaralamıştı.
