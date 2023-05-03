İsrail askerleri Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde ateş açmaları sonucu bir Filistinli gerçek mermiyle ağır şekilde yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir Filistinlinin leğen kemiğine gerçek mermi, göğüs ve karın bölgesine şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ağır şekilde yaralanan söz konusu Filistinlinin Beytullahim yakınlarındaki El-Hadr beldesinde yer alan bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail güçleri son dönemde Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine sık sık baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına alıyor.