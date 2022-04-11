İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Haberler

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İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

AA - Enes Canlı - Güncel
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Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atması İsrail askerlerinin Filistinlilere gaz bombalarıyla müdahalesi RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt İl askeri kontrol noktasında, Filistinliler, İsrail ordusunun Cenin'deki uygulamalara karşı gösteri yaptı.

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atması

İsrail askerlerinin Filistinlilere gaz bombalarıyla müdahalesi

RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt İl askeri kontrol noktasında, Filistinliler, İsrail ordusunun Cenin'deki uygulamalara karşı gösteri yaptı. İsrail askerleri, gösterilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettti.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

AA / Enes Canlı - Güncel

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

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