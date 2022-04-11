İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti
AA - Enes Canlı - Güncel
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Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atması İsrail askerlerinin Filistinlilere gaz bombalarıyla müdahalesi RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt İl askeri kontrol noktasında, Filistinliler, İsrail ordusunun Cenin'deki uygulamalara karşı gösteri yaptı.
Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atması
İsrail askerlerinin Filistinlilere gaz bombalarıyla müdahalesi
RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt İl askeri kontrol noktasında, Filistinliler, İsrail ordusunun Cenin'deki uygulamalara karşı gösteri yaptı. İsrail askerleri, gösterilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettti.