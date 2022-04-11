İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Protesto yürüyüşünden detaylar Filistinli göstericilerin lastik yakması Filistinli göstericileri yolları trafiğe kapatması Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atması İsrail askerlerinin Filistinlilere gaz bombalarıyla müdahalesi EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kent...

Protesto yürüyüşünden detaylar

Filistinli göstericilerin lastik yakması

Filistinli göstericileri yolları trafiğe kapatması

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atması

İsrail askerlerinin Filistinlilere gaz bombalarıyla müdahalesi

EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kent merkezinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskınları protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakarak kentteki bazı yolları trafiğe kapattı.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

AA / Güncel

Batı Şeria, Protesto, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title