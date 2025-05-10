İsrail Askerleri Batı Şeria'da Saldırılara Devam Ediyor

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, El Halil kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin Filistinli bir genci gerçek mermiyle yaraladığı, gencin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği ifadelere göre, İsrail askerleri Ramallah kentine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, baskında ateş açarak Filistinli bir genci daha yaraladı.

Filistinlilere karşı gaz bombası kullanan İsrail askerleri, yaraladığı Filistinliyi Kızılay ekiplerine teslim etmeden bir süre alıkoydu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah ve Eriha kentlerinde saldırılar düzenledi.

İsrailliler, bu kentlerde Filistinlilerin evlerine ve tarım arazilerine zarar verirken, dozerlerle de yollarda tahribat meydana getirdi.

-İsrail saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, 171'i çocuk olmak üzere 961 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.