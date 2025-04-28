İsrail Askerleri Batı Şeria'da Öğrencilere Göz Yaşartıcı Gaz Attı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında okula giden öğrencilere göz yaşartıcı gaz atması sonucu çok sayıda Filistinli öğrenci boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'da Beytüllahim kentinin güneyindeki El-Hader beldesine baskın düzenledi.

Beldenin Et-Tel bölgesinde konuşlanan İsrail askerleri, okula giden öğrencilere saldırdı.

İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz ve ses bombası nedeniyle çok sayıda çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Son dönemde İsrail askerleri El-Hader beldesindeki öğrencileri hedef alan saldırılarını artırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.