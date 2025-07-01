İsrail Askerleri Batı Şeria'da İki Filistinliyi Öldürdü

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk iki Filistinli hayatını kaybetti. Filistin sağlık makamları, son saldırılarla beraber bölgedeki ölü sayısının 980'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde 16 yaşındaki Emced Avad Huşiyye'ye ateş açtı.

Filistinli çocuk, Ramallah'ın orta kesimindeki el-Menara Kavşağı bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı Zahiriyye beldesinde de İsrail ordusunun hedefinde Filistinliler vardı.

Zahiriyye kontrol noktasında konuşlu İsrail askerlerinin ayrım duvarı yakınında ateş açması sonucu Samir Bisam ez-Zeğarine hayatını kaybetti.

İsrail makamları Zeğarine'nin cenazesini Filistin sağlık ekiplerine teslim etti ve Filistinli gencin naaşı Dura Devlet Hastanesine götürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde de Tulkerim'in kuzeyinde yer alan Nezle İsa beldesinde İsrail ordusu bir Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri Beytüllahim'in doğusundaki "Aş Gurab" kapısından geçtiği sırada 43 yaşındaki Kifah İbrahim Halil'e ateş açarak ayağından yaraladı.

Beytüllahim'in güneyindeki el-Hadar beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, beldede en az 2 kişiyi gözaltına aldı ve Filistinlilerin evlerine zorla girerek eşyalarına zarar verdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin ayrım duvarı yakınında ayağından vurduğu Filistinli gencin hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybedenlerin sayısı en az 980'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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