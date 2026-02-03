Haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus ve Kalkilya kentlerinde düzenlediği baskınlarda toplamda 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Nablus'taki baskınlarda bazı Filistinlilerin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 8, Kalkilya kentinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskın düzenledi.

Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda bazı evlere baskın yapan İsrail askerleri, 3 Filistinliyi darbederek yaraladı.

İsrail askerleri, Nablus'taki baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği baskında, aralarında bir kadın ile kızının da bulunduğu 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun baskınlar sırasında çok sayıda evde arama yaptığı, evlerin içindeki eşyaları dağıttığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
