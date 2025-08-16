İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinliyi Vurarak Ölüme Sebep Oldu

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde sırtından gerçek mermiyle vurarak yaraladığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Mugayyir köyüne düzenledikleri baskın sırasında Hamdan Musa Muhammed Ebu Alya'yı (18) sırtından vurdu ve sonra da darbetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı hastaneye kaldırılan gencin kurtarılamadığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.