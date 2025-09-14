İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere Baskın Düzenledi

Haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenledikleri baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına alırken, üniversite öğrencilerini açık alanda sorguladı. Baskınlar sırasında eşyalara zarar verildi ve çeşitli yerlerde birçok kişi gözaltına alındı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı, üniversite öğrencilerini açık alanda sorguya tuttu.

Filistin resmi ajansı WAFA ve yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki El Halil ve Politeknik üniversitelerine baskın düzenledi, aralarında 5 kız öğrencinin de bulunduğu bazı öğrencileri alıkoydu.

İsrail askerleri, öğrencileri birkaç saat boyunca sahada sorguladıktan sonra serbest bıraktı.

Beytullahim kentinde de evine baskın düzenlenen 1 Filistinli gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin çeşitli beldelerine baskınlar düzenlendi. Evlerde arama yapan ve eşyalara zarar veren İsrail askerleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Cenin, Tubas ve Kalkilya kentlerinde de Filistinlilerin evlerine baskın düzenlendi. Baskınlarda aralarında bir baba-oğul olmak üzere 4 Filistinli alıkonuldu.

Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde ise İsrail askerleri Beyt Rima beldesine ses bombası kullanarak ve ateş açarak baskın düzenledi. Beldedeki bir dükkana gerçekleştirilen baskında 1 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
