Batı Şeria'da Cenaze Gösterisine Müdahale

İşgal altındaki Batı Şeria'da "27 Ağustos Şehit Cenazelerini Geri Alma Günü" kapsamında düzenlenen gösteriye İsrail askerleri müdahale etti, çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi tarafından Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde düzenlenen gösteriye çok sayıda Filistinli katıldı.

İsrail askerleri, kent merkezindeki İbn Rüşd Kavşağında toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Filistinlilerin naaşlarını morglarda ve Rakamlar Mezarlığında tutarak, şehit yakınlarını en temel haklarından mahrum bıraktığı" ifade edildi.

İsrail'in bu uygulamalarının, ailelerin azmini kıramayacağı, "şehitleri defnetme hakkının" uluslararası ve insani hukukun garanti altına aldığı bir hak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail tarafından alıkonulan 726 cenazenin 256'sının Rakamlar Mezarlığı'nda tutulduğu belirtildi.

İsrail makamlarının, İsrail askerleri tarafından öldürülen ya da hapishanede ölen Filistinlilerin cenazelerini, "herhangi bir esir takasında pazarlık konusu yapmak için" alıkoyduğu belirtiliyor. İsrail yönetimi, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını ise "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.