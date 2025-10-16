Haberler

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti. Olayla ilgili diğer detaylarda, Kudüs yakınlarında bir Filistinlinin bacağından vurulduğu ve El Halil'de futbol oynayan bir çocuğun da öldüğü bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Cenin'e bağlı Kabatiye kasabasına baskın düzenledi. Baskın sırasında askerlerin ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti, evine baskın düzenlenen bir Filistinli ise gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin, Kudüs yakınlarındaki Kefr Akab mahallesine düzenlediği baskında bir Filistinliyi bacağından vurduğu kaydedildi. Yaralı Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail askerleri bugün El Halil'de okul bahçesinde futbol oynayan çocuklara ateş açmış ve 11 yaşında bir çocuğu öldürmüştü.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
