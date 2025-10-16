İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Cenin'e bağlı Kabatiye kasabasına baskın düzenledi. Baskın sırasında askerlerin ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti, evine baskın düzenlenen bir Filistinli ise gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin, Kudüs yakınlarındaki Kefr Akab mahallesine düzenlediği baskında bir Filistinliyi bacağından vurduğu kaydedildi. Yaralı Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail askerleri bugün El Halil'de okul bahçesinde futbol oynayan çocuklara ateş açmış ve 11 yaşında bir çocuğu öldürmüştü.