İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında Filistinli bir genç ağır yaralandı. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında Filistinli bir genç ağır yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki Beytullahim kentinde yer alan Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Kampta baskına tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dehişe Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 23 yaşındaki bir Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, karnında şiddetli kanama meydana gelen Filistinli gencin durumunun ciddi olduğu belirtildi. AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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