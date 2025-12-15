İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu göğsünden vurarak öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tuku beldesine düzenlediği baskında Filistinli bir çocuğu göğsünden vurarak öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'da Beytüllahim kentinin güneyindeki Tuku beldesine baskın düzenledi.

Tuku Belediye Meclisi Başkanı Teyser Ebu Mufreh, İsrail askerleri tarafından açılan ateşte 17 yaşındaki Ammar Yasir es-Sabah'ın öldürüldüğünü söyledi.

İsrail ordusunun beldeye düzenlediği baskında etrafa rastgele ateş açtığını belirten Ebu Mufreh, Filistinli çocuğun bu sırada göğsünden vurulduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.