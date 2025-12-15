Haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu göğsünden vurarak öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Tuku beldesine düzenlediği baskında 17 yaşındaki Ammar Yasir es-Sabah göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Bu olay, Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırıları sonrası artan Filistinli hedeflere yönelik askeri saldırıların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tuku beldesine düzenlediği baskında Filistinli bir çocuğu göğsünden vurarak öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'da Beytüllahim kentinin güneyindeki Tuku beldesine baskın düzenledi.

Tuku Belediye Meclisi Başkanı Teyser Ebu Mufreh, İsrail askerleri tarafından açılan ateşte 17 yaşındaki Ammar Yasir es-Sabah'ın öldürüldüğünü söyledi.

İsrail ordusunun beldeye düzenlediği baskında etrafa rastgele ateş açtığını belirten Ebu Mufreh, Filistinli çocuğun bu sırada göğsünden vurulduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Hilal Cebeci'den linç tepkisi: 'Sinirlenirsem çok kötü uğraşırım'

Hilal Cebeci'den takipçilerine dava tehdidi: Yıllarca uğraşırsınız...
title