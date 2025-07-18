İsrail Askerleri Batı Şeria'da Baskınlarına Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdüren İsrail askerleri, bir Filistinliyi ateş açarak yaraladıktan sonra gözaltına aldı.

İsrail ordusu, başta kuzeydeki Nablus kenti olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'un Batı Mezarlığı çevresinde bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, ateş açarak Fadi Ebu Şerah'ı yaraladı ve gözaltına aldı.

İsrail ordusu yaralanan Filistinlinin tedavisi için Kızılay ekiplerinin olay yerine gelmesine engel oldu.

Gözaltına alınan yaralı Filistinlinin sağlık durumu bilinmiyor.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim ve kuzeyinde Tulkerim olmak üzere çeşitli kentlere baskınlar düzenledi, evlere zorla girdi ve Filistinlileri gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 999 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.