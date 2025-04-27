İsrail Askerleri Batı Şeria'da 75 Yaşındaki Filistinliyi Darp Etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda 75 yaşındaki bir Filistinliyi darbederek yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 75 yaşındaki Filistinlinin Tulkerim Mülteci Kampı girişinde İsrail askerlerince şiddetle darp edildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.