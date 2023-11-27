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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi Öldürdü

CENİN, 27 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinde çıkan çatışmaların ardından enkaza dönen bölgeyi inceleyen bir kadın, 26 Kasım 2023. Filistinli sağlık kaynaklarının Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Batı Şeria'da İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda en az 7 Filistinli öldürüldü.