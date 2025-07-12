İsrail Askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde 5 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin, Tulkerim ve Ramallah'ta Filistinlilere saldırı gerçekleştirdi.

Cenin'e bağlı Fahme kasabasında Filistinli bir genç İsrail askerleri tarafından feci şekilde darbedildi.

Askerler, Tulkerim Mülteci Kampında 2, Tulkerim'e bağlı Ramin kasabasında da 1 Filistinliyi darbetti.

Ramallah'ın Er-Ram kasabasında ise bir Filistinli askerlerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. 5 yaralı da hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.