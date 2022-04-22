İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde biri plastik, 4'ü kauçuk kaplı mermiyle olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı Nablus Acil Durum ve İlk Yardım Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus'un doğusundaki Beyt Decn beldesinde çıkan çatışmalarda, 36 Filistinlinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ve gazdan etkilenen bir kişinin hastaneye nakledildiğini belirtti.

Beyta beldesinde çıkan çatışmalarda bir Filistinlinin elinden yaralandığını ve yakın bir kliniğe kaldırıldığını kaydeden Cibril, aynı çatışmalarda 25 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Kalkilya kentinin doğusunda bulunan Kefr Kaddum beldesindeki Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştevi, İsrail askerlerinin beldede düzenlenen yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde, 4 Filistinlinin kauçuk kaplı mermiyle yaralandığını, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.

İştevi, ayrıca İsrail askerlerinin cuma namazından önce beldeye baskın düzenleyerek, ateş açtığını ifade etti.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.