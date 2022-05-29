İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı - Haberler

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında çıkan olaylarda 4 Filistinli genci gerçek mermiyle yaraladı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te bugün düzenleyeceği bayrak yürüyüşüne tepki göstermek için toplanan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında Batı Şeria'da olaylar çıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Arrub Mülteci Kampı'nın girişindeki olaylarda İsrail askerleri gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Sağlık yetkilileri, olaylarda 1'i ağır 4 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını belirtti.

Batı Şeria'daki El Halil kentine bağlı Halhul beldesi, Beytullahim kenti yakınındaki Taku beldesi, Nablus'un batısındaki Deyr Şeref beldesinin girişi, Tulkerm kentinin girişi ve kente bağlı Bezariya beldesinde çıkan olaylarda da onlarca kişi İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Fanatik Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesi gerginlik

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te bugün düzenleyeceği "bayrak yürüyüşü" öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren, Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırmıştı.

Sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, içeridekilere müdahale etmişti. Bir grup Filistinli, baskın sırasında Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail polisi, bazı gruplara kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmiş ve Kıble Mescidi'nin kapılarını demir zincirlerle kapatmıştı.

Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.