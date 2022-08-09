Haber : İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi yaraladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi yaraladı

 - Güncelleme:
İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 4'ü ağır olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 4'ü ağır olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde düzenlediği baskınla bir evi kuşatmaya aldığı belirtildi.

Baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açan İsrail askerlerinin 30 Filistinliyi yaraladığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Bu arada görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri baskın düzenlediği Nablus'un eski şehir bölgesinde gerçek mermi ve biber gazı kullandı.

İsrail ordusu, Temmuz'da Nablus'un eski şehir bölgesine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title