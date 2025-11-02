İsrail Askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda toplam 15 Filistinli gözaltına alındı. Bu gözaltıların, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından sonra artan baskınların bir parçası olduğu bildirildi.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentine baskın düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına aldı.
Cenin kentinin güneyinde Kefr Rai kasabasına giren İsrail askerleri, açık alanda sorguya çektiği 4 Filistinliyi ve kentteki Asker el-Kadim Mülteci Kampında evlerine baskın düzenlediği 2 Filistinliyi gözaltına aldı.
Ayrıca İsrail güçlerinin, El Halil kentinin Beyt Emr kasabasında 3 kişiyi, Beytüllahim'de ise 2 kişiyi daha gözaltına aldığı aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.