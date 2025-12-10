Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da yaklaşık 100 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği geniş çaplı baskınlarda yaklaşık 100 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında eski bakan ve aktivistlerin de bulunduğu bildiriliyor. Birleşmiş Milletler'e göre, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları son 20 yıldaki en yüksek seviyeye ulaştı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği geniş çaplı baskınlarda yaklaşık 100 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Nablus, Salfit kentleri ile Cenin'deki bazı beldeler, Tulkerim, Kalkilya, Eriha ve Kudüs'ün doğusundaki Ayzariye ile Ebu Dis beldelerine baskınlar düzenledi.

Nablus'ta 50, Salfit'te 15, Eriha'da 13, Kudüs'ün doğusundaki beldelerde yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Baskınlar sırasında serbest bırakılan Filistinlilerin yanı sıra Hamas ve Filistin Halk Cephesi'nden (FHKC) aktivistler ve yetkililerin yer aldığı aktarıldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin çoğu açık alanda gerçekleştirilen sorgudan sonra serbest bırakıldı.

Görgü tanıkları gözaltına alınanlar arasında, Filistin eski Başbakan Yardımcısı, Eğitim Bakanı Nasreddin Şair'in de bulunduğunu, sahada yapılan sorgudan sonra serbest bırakıldığını aktardı.

Ayrıca serbest bırakılan eski tutuklulardan Muhammed el-Aride de Cenin'in güneyindeki Arabe beldesindeki evinden gözaltına alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
