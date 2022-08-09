İsrail askerleri, 15 yaşındaki Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladıktan sonra gözaltına aldı İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda, El Halil kentinde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladıktan sonra tıbbi yardım sağlamaksızın gözaltına aldığı bildirildi. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda, El Halil kentinde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladıktan sonra tıbbi yardım sağlamaksızın gözaltına aldığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, 15 yaşındaki Mustafa el-Husays'ı, El Halil kentinin merkezinde bir bölgede gerçek mermiyle ayağından yaraladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin yaralı Filistinli çocuğu kollarından ve bacaklarından taşıyarak gözaltına aldığı görüldü. Görgü tanığı Filistinli aktivist İsa Amru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı Filistinli çocuğun tıbbi yardım sağlanmadan İsrail ordusuna ait askeri kontrol noktasına götürüldüğünü söyledi. İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolarda İsrail güçleri ile Filistinli göstericiler arasında olaylar yaşanmıştı. İsrail askerleri, çıkan olaylarda ikisi ağır 7 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamış, yaralılardan 17 yaşındaki Filistinli hastanede hayatını kaybetmişti. Öte yandan İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin yasını tutmak için Batı Şeria'nın birçok kentinde greve gidilmişti. Güncel AA / Enes Canlı Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

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