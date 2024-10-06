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İsrail Askerinin Filistinlilere Yönelik Yerlerdeki Alaycı Tutumu Tepki Topladı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askeri, elleri ve gözleri bağlı 3 Filistinliyi aşağılayarak kutsal metin okudu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler, bölgedeki artan şiddet ve işkence olaylarını gündeme taşıdı.

İsrail askerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi elleri ve gözleri bağlı yere yatırıp aşağılarken Yahudi inancına ait kutsal metin okuması sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, elleri ve gözleri bağlı 3 Filistinlinin yere yatırıldığı görülüyor. Sandalyede oturan İsrail askerinin ise elinde Yahudi kutsal kitabından bir metinle "vaaz vermesi" kameralara yansıyor.

Söz konusu İsrail askeri ve görüntüyü çeken kişinin de gülerek yerde yatan Filistinlilerle alay etmesi dikkati çekiyor.

AA muhabiri, İsrail Ordu Sözcülüğünden söz konusu görüntülere dair bilgi almak istedi ancak herhangi bir yanıt alamadı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere uyguladığı işkence, şiddet ve aşağılama 7 Ekim 2023 itibarıyla hızla arttı.

Bu kapsamda sosyal medyada şiddet içerikli tepki toplayan çok sayıda görüntü ortaya çıktı.

Uluslararası Kriz Grubu'nun raporuna göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin bazıları bu dönemde yedek asker olarak bölgede silah altına alınıyor.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, ya işgali yürüten askerlerle hareket ediyor ya da askeri üniformayla geziyor. Bu kişiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanların da aktif desteğini alıyor.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel

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