İsrail Askerinden Şok İtiraf: İntihar Dalgası Kapıda

Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinli sivilin hayatını kaybettiği saldırılara katılan İsrailli asker, ordu içinde artan intihar vakalarını ve moral bozukluğunu, "Eğer uyanmazsak, bu lanet savaştan sonra İsrail'de bir intihar dalgası yaşanacak." sözleriyle itiraf etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu'nun ultra-Ortodoksların askere alınmasına ilişkin düzenlediği oturum esnasında Gazze Şeridi'nde saldırılara katılan bir asker, orduda gözle görülür şekilde artan intihar vakaları hakkında konuştu.

Golani Tugayı'nda görev yapan asker, "21 yaşındayım ve hayalim alnımın ortasından kurşun yemek. Yürüyen bir cesedim. İntihar etmeye çalıştım, tüm ellerim kesik. Neden? Bu lanet ülke için savaştım. Bana bir koruma sağlamazsanız, İsrail'de intiharlar yaşanacak." dedi.

Gazze Şeridi'ne saldırılar nedeniyle savaş sonrası İsrail toplumuna çok sayıda "savaşta yaralanmış suçlu veya uyuşturucu bağımlısı eski askerin katılacağını" belirten eski asker, "23 arkadaşımı kaybettim, üç gün önce bir asker intihar etti. Gözlerimin önünde cesetler görüyorum." dedi.

İsrailli askerin itiraflarının ardından Demokratlar Partisi milletvekili Efrat Rayten-Marom ile Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Tali Gottlieb arasında sözlü tartışma yaşandı.

Milletvekili Maron, "Askerlerin çığlıklarını duydunuz, onların gözlerinin içine nasıl bakacaksınız?" ifadeleriyle Gottlieb'e seslenirken Likud milletvekili, "Rahatlıkla!" cevabını verdi.

İsrail ordusundaki intihar vakalarında ciddi artış yaşanıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten sonra intihar vakalarında gözle görülür bir artış yaşandığı görülüyor.

İsrail ordusu içinde 2021 yılında 11 asker intihar ederken, bir sonraki yıl bu sayı 14'e yükselmişti. İsrail'in Gazze Şeridi'ni insani felakete sürüklediği saldırılarını başlattığı 2023 yılında ise intihar eden asker sayısı 17'ye çıkmıştı.

Geçen yıl ise 12'si yedek olmak üzere 21 İsrail askeri yaşamına son vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, bu yıl intihar eden askerlerin sayısı 18 olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu, intiharları saklama çabasında

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ederken ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi'nden (ERAN) yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 17 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, ordudaki intihar vakalarına ilişkin soruya, "olayları inceledikleri ve araştırdıkları" şeklinde cevap vermişti.

Sözcü, 2025 yılına ait intihar sayılarını açıklamaktan ise kaçınmıştı.