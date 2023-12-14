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İsrail askeri operasyonunda 3 Filistinli daha öldürüldü

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir günden uzun süren İsrail askeri operasyonunda 3 Filistinlinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

GAZZE, 14 Aralık (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir günden uzun süren İsrail askeri operasyonunda 3 Filistinlinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, kalçasından vurulan 36 yaşındaki bir adamın, İsrail ordusunun ambulansın hastaneye ulaşmasını geciktirmesi nedeniyle kurtarılamadığını belirtti.

Bakanlık, 29 yaşındaki Qassam Zidan adlı bir kişinin Cenin mülteci kampında İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldüğünü, 13 yaşındaki bir çocuğun ise Cenin Devlet Hastanesi'ne götürülürken kendisini taşıyan ambulansın İsrail güçleri tarafından engellenmesi üzerine yolda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu yeni açıklama, Filistinli bir sağlık kaynağının Salı günü, İsrail'in drone saldırılarında en az 4 Filistinlinin öldürüldüğünü söylemesinin ardından geldi.

Filistinli güvenlik kaynaklarına ve yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri Cenin kentinde büyük bir askeri operasyon yürütüyor, yüzlerce eve baskın düzenliyor ve onlarca Filistinliyi tutukluyor.

Açıklanan üç ölümle birlikte, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 282'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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