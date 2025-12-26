İsrail polisi, namaz kılan bir Filistinliye aracıyla çarpan İsrailli askeri serbest bıraktı

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yol kenarında namaz kılan bir Filistinliye aracıyla çarpan İsrailli askeri serbest bıraktı.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, dün gerçekleşen olayda namaz kılan Filistinliye çarpan İsrailli asker sorgulandıktan sonra ev hapsine alındı.

Askere 5 günlük ev hapsi verildiği ve saldırı düzenlediği Ramallah'taki Deyr Cerir köyüne yaklaşmasının yasaklandığı aktarıldı.

İsrailli askerin köyde silahını ateşlediği aktarılan haberde, İsrail ordusunun "olayın ciddiyeti nedeniyle askerin silahına el koyduğu ve askerlik hizmetine son verdiği" öne sürüldü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail ordusunda görev yapan bir yedek askerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yol kenarında namaz kılan bir Filistinliye aracıyla çarparak yaraladığı görülmüştü.

Yol kenarında namaz kılan Filistinliye çarptıktan sonra bağırdığı ve otomatik silah taşıdığı görülen asker, yoldan geçen ve olaya tepki gösteren Filistinli bir taksi sürücüsüne de saldırmıştı.