Haberler

İsrail medyası: İsrail, İran'a hassas bilgiler sızdırdığı şüphesiyle bir askeri gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail güvenlik yetkilileri, İran istihbaratıyla iletişim kurduğu ve askeri üslerle ilgili hassas materyalleri sızdırdığı iddiasıyla bir askeri gözaltına aldı. Soruşturma, askerin uzun süre boyunca İran'a bilgi verdiğini ortaya koydu.

İsrail medyası, İsrail güvenlik yetkililerinin, İran istihbarat teşkilatlarıyla iletişim kurduğu ve askeri üslerle ilgili "hassas" olarak nitelendirilen materyalleri sızdırdığı şüphesiyle bir İsrail askerini gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail'in "Walla" isimli internet sitesinin haberine göre, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan açıklamada, Şin-Bet ve İsrail ordusunun Eylül 2025'te gözaltı operasyonunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu askerin İran istihbarat unsurlarıyla temasa geçtiği ve para karşılığında onlara İsrail askeri üslerinin fotoğraflarını ve videolarını, ayrıca kullanılan silah ve mühimmat hakkında bilgi verdiği iddia edildi.

Şin-Bet'in açıklamasında, soruşturmaların, askerin Temmuz 2025'ten beri İran istihbarat unsurlarıyla temas halinde olduğunu ve onların talimatları doğrultusunda, İsrail içindeki hassas bölgelerin belgelenmesi de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik görevi yürüttüğünü gösterdiği ileri sürüldü.

İsrail güvenlik teşkilatı olayı "tehlikeli" olarak nitelendirirken, İran'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Galatasaray'a çılgın öneri: 75 milyon euroluk Marmoush

Çıldırdı! 75 milyon euroluk yıldızı Galatasaray'a getiriyor
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
Mersin Milletvekili Ekmen'den Batman Petrolspor maçında açılan pankarta tepki

Tartışmalı pankarta Ekmen'den sert tepki
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor