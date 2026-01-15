İsrail medyası: İsrail, İran'a hassas bilgiler sızdırdığı şüphesiyle bir askeri gözaltına aldı

İsrail medyası, İsrail güvenlik yetkililerinin, İran istihbarat teşkilatlarıyla iletişim kurduğu ve askeri üslerle ilgili "hassas" olarak nitelendirilen materyalleri sızdırdığı şüphesiyle bir İsrail askerini gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail'in "Walla" isimli internet sitesinin haberine göre, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan açıklamada, Şin-Bet ve İsrail ordusunun Eylül 2025'te gözaltı operasyonunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu askerin İran istihbarat unsurlarıyla temasa geçtiği ve para karşılığında onlara İsrail askeri üslerinin fotoğraflarını ve videolarını, ayrıca kullanılan silah ve mühimmat hakkında bilgi verdiği iddia edildi.

Şin-Bet'in açıklamasında, soruşturmaların, askerin Temmuz 2025'ten beri İran istihbarat unsurlarıyla temas halinde olduğunu ve onların talimatları doğrultusunda, İsrail içindeki hassas bölgelerin belgelenmesi de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik görevi yürüttüğünü gösterdiği ileri sürüldü.

İsrail güvenlik teşkilatı olayı "tehlikeli" olarak nitelendirirken, İran'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.