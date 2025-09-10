İsrail Askeri Ilan Raz'dan Tartışmalı Bilgisayar Oyunu: 'Davud Kalkanı'

Eski İsrail askeri Ilan Raz, 7 Ekim 2023'ten sonra geliştirdiği bilgisayar oyunuyla Gazze Şeridi'nde en az 20 bini çocuk 60 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail askerlerini masumlaştırmaya çalıştı.

Raz, İsrail basınına verdiği röportajda, Gazze'ye saldırıları konu alan "Shield of David (Davud Kalkanı)" isimli oyunu 7 Ekim 2025'te piyasaya sürmeyi planladığını söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılan İsrail askerlerinin hikayelerinden yola çıkarak oluşturulan oyun, İsrail ordusunun insanlık felaketine yol açan saldırılarını "insancıllaştırmayı ve masumlaştırmayı" amaçlıyor.

İsrail'in İran'a saldırısının da "bonus" olarak yer alacağı belirtilen oyunun mevcut haliyle tepkiye neden olacağını düşünen Avrupalı şirketlerin dağıtım için değişiklik talep etmesine karşın Raz, bunu reddettiğini dile getirdi.

Gazze'de İsrail'in neden olduğu yıkımı ve Filistinlilerin yaşadığı acıyı görmezden gelerek İsrail askerlerinin travmalarını ele alan oyun, birçok kişi tarafından "şok edici" bulundu.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 12 bin 59 kişi yaşamını yitirdi, 51 bin 278 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 2 bin 444 kişi öldürüldü, 17 bin 831 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 64 bin 605 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 319 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.