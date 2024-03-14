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İsrail askeri birlik komutanı liderlere çağrıda bulundu

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Gazze'deki İsrail askeri birliklerden birinin komutanı, ülkesindeki siyasi liderleri eleştirerek, birlik içinde savaşan ve öldürülen askerlere layık olunması çağrısı yaptı.

Gazze'deki İsrail askeri birliklerden birinin komutanı, ülkesindeki siyasi liderleri eleştirerek, birlik içinde savaşan ve öldürülen askerlere layık olunması çağrısı yaptı.

Gazze'deki 98. Paraşütçüler Tümeni Komutanı Dan Goldfuss, Gazze Şeridi çevresindeki Beeri Yahudi yerleşiminde bir televizyon programında açıklama yaptı.

Goldfuss, 7 Ekim'den bu yana durmadan asker gönderdiğini, onlarla birlikte ateşe gittiğini belirterek, ülkenin tüm kesimlerindeki liderlere seslenmek istediğini söyledi.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus'ta konuşlanmış olan tümen komutanı, savaştaki başarısızlığın sorumlusu konusunda süren tartışmalara ilişkin ordunun askerleri olarak sorumluluktan kaçmayacaklarını, geçmişte olduğu gibi şimdi ve gelecekte de sorumluluk almayı sürdüreceklerini ifade etti.

Goldfuss, "7 Ekim'deki büyük başarısızlığımız karşısında başımızı başkanlarımız karşısında eğiyoruz ancak aynı zamanda savaş meydanında başarılar elde etmeye ve ilerlemeye çaba gösteriyoruz." dedi.

Siyasilere seslenen Goldfuss, "Sizler bize layık olmalısınız. Hayatlarını feda etmiş o askerlere, omuz omuza savaşan yedek askerlere layık olmanız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Goldfuss, siyasilere 6 Ekim'e geri dönmemeyi sağlayacak ve bütün çabaları boşa çıkarmayacak birlik içinde olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Goldfuss'un konuşması ordu içinde tepkilere yol açarken açıklama yapması için çağrıldı.

Konuyu gündemine taşıyan Kanal 12 televizyonu, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin "Subayın sözleri komutanları tarafından uygun görülmediği için kendisinin açıklama yapması için çağrıldığı" ifadesini gündeme taşıdı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich X platformundan yaptığı paylaşımda ise Goldfuss'un cesur bir savaşçı olduğunu ve İsrail ordusunun bu türden bir komutana her zamandan daha fazla ihtiyaç duyduğunu, Tümgeneral'in sahada savaşan askerlerin gerçek duygularını dile getirdiğini belirtti.

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel de konuya ilişkin Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, Goldfuss'un söylediği tüm sözleri ciddi olarak kabul ettiğini vurguladı.

Arbel, birlik vurgusu yaparak, anlaşmazlıkların ve bölünmelerin giderilmesi gerektiğine, sebepsiz nefretten uzak durulması ve itidalli olunmasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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