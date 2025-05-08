İsrail Askari Gazze'de Şiddetli Çatışmalarda Ağır Yaralandı

İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak yeniden yoğun saldırılar başlattığı Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 İsrail askeri ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golani Tugayı'na mensup bir askerin dün sabah saatlerinde çıkan çatışmalarda ağır yaralandığı bildirildi.

Ağır yaralanan askerin tedavi için hastaneye sevk edildiği ve ailesine haber verildiği aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusunu ve askeri araçları hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananların olduğunu bildirmişti.