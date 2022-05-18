İsrail, aşırı sağcıların provokatif yürüyüşünün Doğu Kudüs güzergahına izin verdi - Haberler

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Omar Bar-Lev, aşırı sağcı fanatik Yahudilerin 29 Mayıs'ta düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşü"nün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kutsal mekanlara da ev sahipliği yapan Eski Şehir'deki rotasına izin verdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Bar-Lev, İsrail polis şefi Kobi Shabtai ile yaptığı görüşmenin ardından, aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimci grupların her yıl düzenlediği provokatif bayrak yürüyüşünün Eski Şehir'in sembolik noktalarından Şam Kapısı ve Müslüman mahallesinden geçmesini onayladı.

Haberde, İsrail kabinesindeki tek Arap olan Bölgesel İş Birliği Bakanı İsavi Feric'in söz konusu yürüyüşün bu rotada yapılmasını "ölümcül ve alarm veren bir hata" olarak tanımladığı aktarıldı.

"Bu yürüyüşü Doğu Kudüs'ün kalbinde düzenlemenin amacı Kudüs'ün yararına değil bilakis Kudüs'ü yakmak içindir." ifadesini kullanan Feric, "tehlikeli sonuçlarını önlemek" için bu kararın uygulanmaması adına çalışma sözü verdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yazılı bir açıklama yaparak, bayrak yürüyüşünün bu rotada gerçekleştirilmesi kararını kınadı.

Kararı "bir kışkırtma, saldırı ve Kudüs'e, halkına ve kutsallarına karşı işgalin bir parçası" olarak niteleyen bakanlık, İsrail'in söz konusu yürüyüşü bu rotada düzenleme kararının "Kudüs'ü Yahudileştirme ve Filistinli kimliğinden arındırma" politikasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ayrıca bu "tırmandırıcı" adımdan İsrail hükümetini sorumlu tutarak, uluslararası topluma ve ABD yönetimine İsrail'in bu saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif bayrak yürüyüşü

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif bayrak yürüyüşü düzenliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.