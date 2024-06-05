İsrail Aşırı Sağcı Bakanı Netanyahu'ya Güçlü Olma Çağrısı Yaptı

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya güçlü olma ve teslim olmama çağrısı yaptı.

Ben-Gvir, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgalinin yıl dönümü münasebetiyle Batı Kudüs'te düzenlenen "bayrak yürüyüşü" programında konuştu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yapan Ben-Gvir, "Netanyahu'yu güçlü olmaya çağırıyoruz, vazgeçmeyeceğiz, teslim olmayacağız, durmayacağız ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Hamas'ı hedef aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs bizim, Şam Kapısı bizim, Tapınak Dağı (Mescid-i Aksa) bizim ve Tanrı'nın izniyle zafer bizim."

Fanatik Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki "bayrak yürüyüşüne" bazı bakanlar da katıldı

Aşırı sağcı bakanlar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Miras Bakanı Amichay Eliyahu da fanatik Yahudilerin İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla Şam Kapısı'nda düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşüne" katıldı.

Binlerce kişilik fanatik Yahudi grup, İsrail bayrakları ve fanatik grupların flamalarıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı bölgesinde toplandı.

İsrail polisi, çevrede çok sayıda barikat kurarak Filistinlilerin bölgeye girişini engelledi.

Görgü tanıkları, bayrak yürüyüşüne katılan bazı fanatik Yahudilerin Eski Şehir'de Filistinlileri darbettiğini söyledi.

Tanıklar, söz konusu saldırının ardından İsrail polisinin en az 4 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs

İsrail, 1967'deki 6 Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in Doğu Kudüs'teki hakimiyeti yasa dışı kabul ediliyor. İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.