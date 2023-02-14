İsrail, aşırı sağcı Bakan'ın talebiyle Doğu Kudüs'teki güvenlik gücünü artırma kararı aldı Güncel Haberler İsrail hükümeti, ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıkma planı üzerine bölgedeki güvenlik güçlerinin sayısını artırma kararı aldı. İsrail hükümeti, ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıkma planı üzerine bölgedeki güvenlik güçlerinin sayısını artırma kararı aldı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, hükümet, sınır polisine bağlı yedek güçlerden 3 bölüğü takviye olarak Doğu Kudüs'e konuşlandırmaya karar verdi. "Filistinlilerin evlerini yıkmayı" hızlandırma amacıyla alınan kararın ilerleyen günlerde açıklanmasının beklendiği kaydedildi. İsrail, tüm uluslararası tepkilere rağmen, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor. Filistinlilerin ev ruhsatı almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Kaynak: AA / Güncel Doğu Kudüs Hükümet İsrail Güncel Haberler

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