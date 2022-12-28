İsrail, Arap Vatandaşlarını Yüksek Teknoloji Sektörüne Hazırlamak İçin 12 Eğitim Programına Fon Sağlayacak

KUDÜS, 28 Aralık (Xinhua) -- İsrail İnovasyon Kurumu (IIA) ve İsrail Ekonomi Bakanlığı Salı günü, İsrailli Arapların yüksek teknoloji sektörüne hazırlanması için 12 mesleki eğitim programının seçildiğini bildirdi.

KUDÜS, 28 Aralık (Xinhua) -- İsrail İnovasyon Kurumu (IIA) ve İsrail Ekonomi Bakanlığı Salı günü, İsrailli Arapların yüksek teknoloji sektörüne hazırlanması için 12 mesleki eğitim programının seçildiğini bildirdi.

IIA ve bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli şirketler ve kuruluşlar tarafından özel olarak geliştirilen bu programların; programlama, robot teknolojisi, otomasyon, analitik, web geliştirme, bulut bilişim, altyapı mühendisliği, personel alımı, satış ve daha fazlasını kapsayacağı bildirildi.

Bakanlığın Çalışma Genel Müdürlüğü ve İsrail İnovasyon Kurumu, toplam maliyeti 12 milyon şekel (3,41 milyon ABD doları) olan programları destekleyecek.

Programlar, ülkedeki yüksek teknoloji çalışan açığını kapatmak ve İsrailli Arapların sektördeki düşük temsil edilme oranını artırmak amacıyla gelecek iki yıl içinde 2.200'den fazla Arap vatandaşını eğitmek için tasarlandı.

Teorik ve uygulamalı meslek içi eğitimine önem veren programlar, teknik olmayan becerilere vurgu yaparak katılımcıları ileri düzey geliştirme rolleri için eğitecek.

İsrailli Araplar, İsrail nüfusunun yüzde 21,1'ini oluşturuyor ancak IIA'ye göre Arapların tüm yüksek teknoloji çalışanları arasındaki oranı sadece yüzde 2 ila yüzde 3 arasında değişiyor. İsrailli Arap erkeklerin sadece yüzde 2'si, kadınların ise yüzde 1'i yüksek teknoloji sektöründe istihdam ediliyor.