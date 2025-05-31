İsrail, Arap Dışişleri Bakanlarının Ramallah Ziyaretini Engelleyecek

KUDÜS, 31 Mayıs (Xinhua) -- İsrail resmi televizyonu Kan TV'nin cuma akşamı bildirdiğine göre İsrail, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere pazar günü Batı Şeria'daki Ramallah kentini ziyaret etmeyi planlayan Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının ülkeye girişini engelleyecek.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının gerçekleştirmeyi planladıkları ziyaretin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin görüşmeleri ilerletme amacı güden "meydan okuyucu bir eylem" diye niteledi.

Filistin Yönetimi'nin 7 Ekim 2023'te İsrail'e yapılan saldırıyı kınamayı hala reddettiğine dikkat çeken yetkililer, "İsrail kendisine ve güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan hareketlerle işbirliği yapmayacaktır" dedi.