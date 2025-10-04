Haberler

İsrail Ana Muhalefet Lideri Lapid, Trump'ın Gazze Ateşkes Planını Destekledi

İsrail'in ana muhalefet partisi 'Gelecek Var' lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planını 'benzeri görülmemiş bir fırsat' olarak değerlendirerek, İsrail'in müzakerelere katılması gerektiğini söyledi.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının uygulanmasını desteklediğini ifade etti.

Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'de saldırıların sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılmasını kapsayan planını "benzeri görülmemiş bir fırsat" olarak değerlendirmekte haklı olduğunu belirtti.

İsrail ana muhalefet lideri Lapid, " İsrail'in, anlaşmanın son ayrıntılarını netleştirmek için Başkan Trump liderliğindeki müzakerelere katılacağını duyurması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

