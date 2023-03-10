İsrail, Akdeniz'de 2.500 Yıllık Pers Kenti Keşfetti

KUDÜS, 10 Mart (Xinhua) -- İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA), Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrailli arkeologların 2.500 yıl öncesine ait antik bir Pers kentini ortaya çıkardığını söyledi.

KUDÜS, 10 Mart (Xinhua) -- İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA), Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrailli arkeologların 2.500 yıl öncesine ait antik bir Pers kentini ortaya çıkardığını söyledi.

Kentin harabelerinin, İsrail'in kuzeyindeki Akdeniz kıyı kenti Nehariya'da bulunduğunu bildiren IAA, kentte binalar ve sokakların bulunduğu yerleşim yerleri, ticari ve endüstriyel bir alan, ibadet binaları ve geniş bir depolama alanının yer aldığını belirtti.

Arkeologlara göre bölgede, antik denizciler olan Fenikelilerin uzak yerlerden getirdiği çanak çömlekler, sürahiler, amforalar ve diğer eşyalar bulundu.

Arkeologlar, o dönemde Pers İmparatorluğu ile Antik Yunanistan arasındaki gergin ilişkilere rağmen, kent sakinlerinin Doğu Akdeniz'de deniz ticaretine hakim olan Fenikeliler aracılığıyla Yunanistan ile birçok kez ticari ilişki kurduğunu kaydetti.

Araştırmacılara göre, bu kentte ilişkiler kapsamında bilgi ve inşaat teknolojilerine yönelik alışveriş de yapılıyordu.

Araştırmacılar, bulunan kentin, Pers yönetimine özgü bir organizasyonu, Yunan şehirlerinin kültüründen etkilenen teknolojilerle birleştiren çok kültürlü bir şehir olduğunu söyledi.

Bu bağlamda, ekibin şehirdeki endüstriyel alanda bulduğu sıvıların işlenmesine yönelik sıvalı tesisin, Pers döneminde yaygın olmayan ancak daha sonraki dönemlerde Yunan etkileriyle özdeşleşen bir teknoloji olan beton dökümü ile inşa edildiği ortaya çıkarıldı.