İsrail, ağır koşullarda alıkoyduğu 6 Gazze sakini Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, 27 Ekim 2023'ten bu yana süren kara saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve ağır koşullarda tabi tuttuğu 6 Filistinliyi, serbest bıraktı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun serbest bıraktığı 6 kişi, güneydeki Han Yunus kentinin doğusundaki "Kisufim" geçidinden Gazze'ye giriş yaptı.

Serbest bırakılan Filistinliler, hastaneye ulaştıklarında basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda, İsrail güçleri tarafından son derece ağır ve insanlık dışı şartlarda tutulduklarını ve işkenceye maruz bırakıldıklarını ifade etti.

Serbest bırakılanlar arasında Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yaşayan, Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünde görevli Nebil el-Kahlut'un da bulunduğu belirtildi.

Hastane kaynakları ayrıca, salıverilenlerin tamamının hastaneye getirildikleri sırada fiziksel olarak son derece bitkin ve zayıf bir halde olduklarını aktardı.

İsrail, zaman zaman Gazze'den alıkoyduğu küçük gruplar halindeki Filistinlileri serbest bıraksa da bu kişilerin üzerinde ciddi beslenme yetersizliği, açlık belirtileri ve ağır fiziksel işkence izleri gözlemleniyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in kara saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze'den binlerce kişiyi alıkoyduğunu, bu kişiler arasında kadınlar, çocuklar, sivil savunma ve sağlık personelinin de bulunduğunu, ayrıca bu kişilerin akıbetinin gizlendiğini ve ağır koşullarda tutulduğunu vurgulamıştı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu alıkoyma adımlarıyla Filistinlilere "maksimum zarar vermeyi amaçlayan dehşet verici tutuklama koşulları" uyguladığı kaydedilmişti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde öldürme, açlıkla cezalandırma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi eylemleri içeren bir soykırım yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, uluslararası çağrıları ve Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma yönündeki kararlarını hiçe saymaya devam ediyor.