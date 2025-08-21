İsrail, ağır koşullarda alıkoyduğu 10 Gazzeliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve insanlık dışı şartlarda tuttuğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, serbest bırakılan 10 Filistinli, Han Yunus'un doğusundaki "Kisufim" geçidinden Gazze'ye giriş yaptı. Söz konusu Filistinlilerin bitkin olduğu, bazılarının vücudunda işkence izlerinin görüldüğü aktarıldı.

Serbest bırakılan Filistinliler, yaptıkları açıklamalarda, son derece ağır insanlık dışı şartlarda tutulduklarını ve işkenceye maruz kaldıklarını anlattı.

İsrail, zaman zaman Gazze'den alıkoyduğu Filistinlileri küçük gruplar halinde serbest bıraksa da bu kişilerde ciddi açlık belirtileri ve ağır fiziksel işkence izleri gözlemleniyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in kara saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze'den binlerce kişiyi alıkoyduğunu, bu kişiler arasında kadınlar, çocuklar, sivil savunma ve sağlık personelinin de bulunduğunu, ayrıca bu kişilerin akıbetinin gizlendiğini ve ağır koşullarda tutulduğunu vurgulamıştı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze Şeridi'nde öldürme, açlıkla cezalandırma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi eylemleri içeren bir soykırım yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, uluslararası çağrıları ve Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma yönündeki kararlarını hiçe saymaya devam ediyor.