İsrail Adalet Bakanı: 'Netanyahu'yu görevden alma çabası tanklarla yapılan darbeden farksızdır'

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, hükümetin yargı paketine ilişkin Yüksek Mahkeme'ye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine verilen bir dilekçenin ardından, Netanyahu'yu görevden alma çabalarının "tanklarla darbe yapmaktan" farksız olduğunu söyledi.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, hükümetin yargı paketine ilişkin Yüksek Mahkeme'ye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine verilen bir dilekçenin ardından, Netanyahu'yu görevden alma çabalarının "tanklarla darbe yapmaktan" farksız olduğunu söyledi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanı Levin, İsrail'li sivil toplum kuruluşu "İsrail'de Kaliteli Yönetim Hareketi"nin hükümetin yargı düzenlemesinin içeriğinde ihlaller bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye verdiği dilekçede Netanyahu'nun görevden alınmasını talep etmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Levin, seçim sonuçlarına saygı duymayan bir grup insan hakları aktivistinin darbe yapmaya ve Başbakan Netanyahu'yu tecrit etmeye çalıştığını savundu.

Başbakanı görevden alma çabalarının hukuk dışı olduğunu kaydeden Levin, "Demokratik seçenek çiğnenerek hukuka aykırı bir şekilde Başbakan Netanuyahu'yu görevden alma çabalarının tanklarla yapılan darbeden hiçbir farkı yoktur. Niyet ve sonuç aynıdır." ifadelerini kullandı.

-Netanyahu'dan muhalefete "sorumlu davranma" çağrısı

Öte yandan Başbakan Netanyahu, muhalefete "sorumlu davranmaları" çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, hükümetinin yargı düzenlemesine ve sağ politikalarına karşı oluşan toplumsal muhalefet ile üst üste altı haftadır düzenlenen protestolar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Muhalefeti sorumlu davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanan Netanyahu, "Tartışmak ve diyalog kurmak mümkündür. Alternatifler önerilebilir, bu gereklidir ama kırmızı çizgiler aşılamaz. Son günlerde aşırılık yanlısı unsurlar tek bir amacı olan kırmızı çizgileri aştı: Kasıtlı olarak anarşi yaratmak." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail vatandaşlarının "ülkenin anarşiye düşmesine izin vermeyeceklerinden emin" olduğunu belirten Netanyahu, "Herkesi ses tonunu düşürmeye ve somut bir diyalog başlatmaya davet ediyorum. Bir ülkemiz var ve onu birlikte koruyacağız." çağrısında bulundu.

Netanyahu hükümetinin "yargı reformu"

İsrail'de on binlerce kişinin, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı sürdürdüğü kitlesel protesto gösterileri 6 haftayı geride bıraktı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkeme'nin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını paylaşmıştı.