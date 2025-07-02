İsrail Adalet Bakanı Levin: Batı Şeria'nın İlhası İçin Tarihi Fırsat

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, işgal altındaki Batı Şeria'nın " İsrail'e ilhakının zamanın geldiğini ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini" savundu.

Yerel basında yer alan habere göre, Levin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin liderlerinden Yossi Dagan ile bir araya geldi.

Görüşmede Levin, Batı Şeria'nın İsrail'e "ilhakına" ilişkin tartışmalara değinerek, "Bence bu dönem, mevcut sorunların ötesinde, kaçırmamamız gereken tarihi bir fırsat zamanıdır." ifadesini kullandı.

Batı Şeria'nın "ilhakının zamanın geldiğini" savunan Levin, bu konunun İsrail'in öncelik listesinin "en üstünde yer alması gerektiğini" dile getirdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümette yer alan birçok bakan Batı Şeria'nın "İsrail'e ilhakını" savunuyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yerleşim yerlerinin İsrail'e "ilhakı için bir şans olduğunu" söylemişti.